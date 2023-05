AD Media podcastHet vaste mediapanel is deze week niet op volle sterkte: er is een absentiebriefje ingeleverd door mediaverslaggever Mark den Blanken wegens het songfestival (in deze stream van de AD Media Podcast vind je diverse podcast-specials die geheel gewijd zijn aan het Europese liedjesfestijn). Maar bovenstaande wil niet zeggen dat de meningen minder gepeperd zijn.

Allereerst Renze Klamer, die zit met zijn talkshow in zwaar weer nu zelfs zijn RTL collega Luuk Ikink hem openlijk aanvalt op zijn interviewtechniek. Het panel zoekt naar een reddingsboei voor de sympathieke presentator om het tij te keren, want als niemand Renze redt, is zijn talkshowcarrière hopeloos verloren. Angela de Jong: ‘Renze Klamer moet met zijn vuist op tafel slaan om z’n carrière te redden!’

Verder een terugblik op de eerste week van de talkshow Nadia Moussaid (in twee woorden: niet best), de finale van De Verraders en een laatste pleidooi voor een Nipkowschijf-nominatie van Even tot hier vanwege wederom een briljante aflevering met onder anderen een parodie op Charles Groenhuijsen en Margje Fikse. En Lassche but not least: documentairemaker Geertjan Lassche staat met zijn NPO 2-doc Duutsers in Angela’s etalage.

Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggever Dennis Jansen alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos. Gebruik je liever je favoriete podcastsapps via Spotify of Apple? Dat kan! Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Volledig scherm Renze Klamer. © RTL