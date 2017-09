Renate zag 'kakker' Winston Gerschtanowitz niet staan

Renate werkte op 20-jarige leeftijd als model in New York toen ze tijdens een klus in Zuid-Frankrijk een Nederlandse collega sprak die haar aan Winston wilde koppelen. ,,Toen ik begreep dat het om hem ging zei ik: Oh nee, dat is zo niet mijn type! Dat vind ik zo'n kakker. Little did I know dat ze gewoon hartstikke gelijk had'', vertelt ze vanavond in het RTL4-programma The Story of My Life. Toen het stel elkaar uiteindelijk toch ontmoette, was Renate overdonderd. ,,Ik was helemaal van slag. Meteen. Terwijl ik dat niet had verwacht en een ongemakkelijke avond had verwacht. Maar het was bloedgezellig.''