Relatie Judith Osborn en Bert van der Veer geklapt

,,We hebben gezamenlijk besloten om dit nieuws eenmalig aan Privé te vertellen. Want we willen dit verdriet in alle rust verwerken en niet door redacties van kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma's gebeld worden'', vertelt de onderneemster aan De Telegraaf.



,,We zijn door werkzaamheden uit elkaar gegroeid. Ik ben meer een buitentype en Bert een 'binnenman'. Het liefst zit hij de hele dag te schrijven en ik ben druk met onder meer een nieuw entertainmentbedrijf op te zetten, geef exposities met mijn schilderijen en reis ontzettend graag. Maar zoals Bert in zijn afscheidsbrief schrijft: 'We zijn uiteindelijk toch te verschillend. Ik houd nog steeds van je. Je bent een sterke vrouw en ik zal altijd in je blijven geloven.'"