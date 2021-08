Relatie First Dates-barman Victor op de klippen gelopen

Victor ging de afgelopen twee jaar door een moeilijk periode. In januari 2019 werd de ziekte MS vastgesteld bij zijn vriendin en de twee hadden het hier moeilijk mee. ,,Maar dat is niet de reden dat het voorbij is tussen ons. We groeiden uit elkaar", vertelt hij over de breuk.



Inmiddels ziet hij allemaal pril liefdesgeluk op de set van First Dates. ,,We zitten nu midden in de opnames van het nieuwe seizoen en er is weer van alles voorbijgekomen. Er doen dit jaar zelfs kandidaten mee van 90-plus.” Desondanks begeeft hij zich nog niet op de datingmarkt. ,,Ik heb nog geen zin om te daten.”