Relatie-experts zijn kritisch over 'terugkeer André’: ‘Stap van Monique is ongelooflijk’

video Emma staat in de finale van The Voice: ‘Zorg dat je niet wint’, zeggen kenners

13:47 Wordt het Daphne, Sophie, Stef of Emma? Vanavond is de finale van The Voice of Holland. Bij winst wacht ook de 17-jarige Emma Boertien een glansrijke carrière, zou je denken. Maar is winst wel het ultieme doel? Oud-finalist Erwin Nyhoff en talentenscout Basja Chanowski vinden van niet. „Als je tweede wordt heb je meer vrijheid en ben je beter af.”