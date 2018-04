Relatie-expert: Scheiding André en Monique kan heel gunstig uitpakken

Het verbaast relatiedeskundige en sociaal psycholoog Pieternel Dijkstra helemaal niets dat André Hazes (24) en zijn 40-jarige vriendin Monique Westenberg recent hebben besloten apart te gaan wonen. ,,Zo kunnen ze in alle rust ontdekken of de liefde die ze nog voor elkaar voelen levensvatbaar is. En tijdens die zoektocht wordt hun zoontje weggehouden bij mogelijke ruzies.''

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 21 Apr 2018 om 9:50 PDT De volkszanger bevestigde gisteren dat hij en Westenberg uit elkaar zijn, maar binnenkort nog wel samen op vakantie gaan naar een zonnig oord. Volgens André Hazes was hij het die de spreekwoordelijke bom onder de relatie legde. Oorzaak? Zijn knetterdrukke werkleven, waardoor hij de laatste jaren amper tijd had voor zijn gezin. ,,Ik heb het verpest'', aldus de André. En Monique: ,,Ik merk aan hem dat hij die druk niet aan kan en ik denk niet dat hij dat zelf helemaal door heeft. Veel spanning, weinig thuis, nauwelijks tijd voor het gezin. Zijn agenda is helemaal volgepropt. Normaal neem je dan pauze van je werk. Maar in zijn geval gaat dat niet en neemt hij pauze van zijn gezin.''



Volgens Pieternel Dijkstra, die benadrukt de persoonlijke situatie van het koppel niet te kennen, is het 'betrekkelijk normaal' dat André en Monique na een relatie van vier jaar 'in een andere levensfase zijn beland'. ,,De sterke verliefdheid en diepe passie van het eerste uur zullen ongetwijfeld wat minder zijn geworden. Zo werkt dat bij de meeste stellen. Dan gaan eventuele negatieve eigenschappen meer opvallen en kunnen andere zaken binnen een relatie of ambities opeens belangrijker worden'', aldus Dijkstra, die refereert aan het feit dat André en Monique samen een zoontje hebben: de in oktober 2016 geboren André III. ,,Het kan zijn dat Monique André zijn succesvolle carrière en drukke artiestenleven weliswaar van harte gunt, maar ook verwacht dat hij er is voor hun kind. Dat zal op de één of andere manier bij die twee zijn gaan wringen.''



Krampachtig

Dijkstra vermoedt dat André en Monique in goed overleg knopen hebben doorgehakt over hun gezamenlijke toekomst. ,,De ruimte die ze elkaar nu lijken te geven, kan goed uitpakken. Monique zal misschien tegen André hebben gezegd: 'ga eerst maar eens, los van mij, uitzoeken wat je precies nastreeft op werkgebied'. Op de oude voet door blijven gaan, heeft in zo'n situatie meestal weinig zin. Je krampachtig blijven vastklampen aan elkaar en in één huis blijven wonen, kan - als beide partners meer ruimte zoeken - heel verstikkend en averechts werken. Als er nog gevoelens van liefde of diepe vriendschap zijn, is het nemen van afstand juist een aanrader.''

Het leeftijdsverschil tussen André en de 15 jaar oudere Monique maakt de zaak complexer, veronderstelt de relatie-expert. ,,Zij is als 40-jarige vrouw met levenservaring vast stabieler. Zij weet zo langzamerhand wat ze wil met haar leven en heeft een helder beeld van wat zij verwacht van een partner. Maar hij, hoe volwassen hij ook uit de hoek kan komen, zit nog volop in zijn ontwikkeling als mens.''

Vermoedelijk geeft Monique haar vriend met deze relatiebreuk de mogelijkheid op zoek te gaan naar zichzelf, vermoedt Dijkstra. ,,Ze zal diep in haar hart hopen dat André op termijn weer bij haar terug zal komen. Maar of dat gebeurt, is natuurlijk volstrekt onvoorspelbaar. Zo'n pauze kan namelijk allerlei kanten opgaan. Eén van de partners, bijvoorbeeld André, neemt te veel ruimte waardoor hij een andere vrouw ontmoet en wegdrijft bij Monique. Of Monique komt, terwijl André steeds dichterbij zichzelf komt en in een later stadium bij haar probeert terug te komen, iemand anders tegen. Het kan ook goed aflopen. In dat geval groeien André en Monique weer naar elkaar toe en leveren ze het bewijs dat hun liefde en vriendschap, ook al is de passie van het eerste uur weg, voldoende is om samen oud te worden. Mooi meegenomen: door een tijdelijk leven apart is hun zoontje weggebleven bij mogelijke ruzies tussen zijn ouders.''

Verantwoordelijk

De relatiedeskundige vindt het 'een teken aan de wand' dat André en Monique, ondanks dat ze gescheiden leven, toch samen op vakantie gaan. ,,Zo'n trip geeft aan dat ze nog een vriendschappelijke en verantwoordelijke band hebben en ook dat ze hun zoontje niet de dupe willen laten worden van hun meningsverschillen. Dat is te prijzen in André en Monique. En ze geven ermee aan dat ze in staat zijn als volwassenen, in het belang van hun kind, te handelen.''



Kleine André heeft, zo benadrukt Dijkstra, meer baat bij de keuze die zijn ouders nu hebben gemaakt. ,,Een kind dat heen-en-weer wordt gesleept en geslingerd tussen ouders, zal daar zeker onder lijden. Ook zal zo'n kleintje er last van krijgen als zijn vader en moeder op een krampachtige, onnatuurlijke manier bij elkaar blijven.''