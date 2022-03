Reinout Oerlemans gaat Nederlanders in Los Angeles helpen als nieuwe honorair consul

Honorair consuls, een vrijwilligersfunctie, werken op plaatsen waar Nederland geen ambassade heeft. Ze bieden hulp aan Nederlanders in nood- en crisissituaties, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, vermissing of overlijden. Daarnaast behartigen ze de Nederlandse handelsbelangen, bijvoorbeeld door bedrijfsbezoeken te regelen. In totaal zijn er bijna 300 in de hele wereld actief. Ze worden benoemd voor een periode van vijf jaar, korter en langer is ook mogelijk.