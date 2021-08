Reinout en Danielle Oerlemans verkopen riante villa in Bel Air voor 70 miljoen aan The Weeknd

Ondernemer Reinout Oerlemans (50) en zijn vrouw Danielle (48) hebben hun stulpje in Los Angeles verkocht. Aan niemand minder dan R&B-ster Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd. Hij telde liefst 70 miljoen dollar neer voor de chique villa. Dat meldt The Wall Street Journal .

De krant spreekt over een van de grootste huizendeals die dit jaar tot nu toe in Los Angeles zijn gesloten. De familie Oerlemans kochten het pand in 2014 voor bijna 22 miljoen dollar. Daniëlle Oerlemans, voorheen presentator en wielrenner, vertelde vorig jaar nog vier jaar lang bezig te zijn geweest met de verbouwing. ,,Van het aansturen van de aannemers tot alles rondom het interieur en de tuin. Daar was ik van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat mee in de weer", zei ze daarover.

De riante villa in Bel Air, een van de rijkste wijken van Los Angeles, kijkt uit over de plaatselijke countryclub met golfbaan. Het ongeveer 33.000 vierkante meter grote herenhuis heeft negen slaapkamers en een sportveld, een spa met sauna, een hamam, een binnenzwembad, een overloopzwembad buiten met een waterval, een bioscoop, een fitnessruimte en een muziekstudio.⁠⁠

Ze waren helemaal niet van plan het huis te verkopen, totdat ze werden benaderd door makelaars die voor The Weeknd op zoek waren. De Oerlemansjes boden aanvankelijk weerstand, maar gingen toch overstag. Het huis is verkocht in een ‘off-market deal’.

Heimwee

De deal volgt op de verkoop van Tesfaye’s voormalige huis in Los Angeles, dat eerder dit jaar door Madonna werd gekocht voor bijna 20 miljoen. Het is niet bekend of de familie Oerlemans een nieuw huis heeft gekocht. Ze beschikten al over aardig wat vastgoed, waaronder een huis in Amsterdam. Dat huis staat in de buurt van het Museumplein, zodat de vier kinderen van het stel daar altijd een plek hebben, vertelde Daniëlle Oerlemans eerder.

Ze liet een jaar geleden nog weten nooit heimwee te hebben naar Nederland - ‘want we zijn in de bevoorrechte positie dat we makkelijk heen en weer kunnen vliegen’. ,,Als de kinderen straks uitvliegen, weet ik niet waar zij zullen belanden. Maar mijn man en ik willen onze tijd graag blijven verdelen tussen Amerika en Nederland, waar al onze familie is.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.