Regisseur William Friedkin - bekend van The Exorcist - overleden

Regisseur William Friedkin, bekend van wereldberoemde films als The Exorcist en The French Connection , is maandag in Los Angeles overleden.

Friedkin werd 87 jaar oud. De regisseur geldt als een van de meest gezaghebbende Hollywood-filmers uit de jaren zeventig. Hij won een Oscar voor French Connection en werd geprezen voor The Exorcist.



Hij stierf maandag in Los Angeles. Het overlijden van de legendarische filmmaker werd bevestigd door zijn vrouw Sherry Lansin aan The Hollywood Reporter. Een doodsoorzaak werd niet meegedeeld.

Zijn laatste film, The Caine Mutiny Court-Martial, met in de hoofdrol 24-acteur Kiefer Sutherland, gaat in première tijdens het filmfestival van Venetië.

