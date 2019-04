Regisseur Pieter Verhoeff (81) overleden

Zonder regisseur Pieter Verhoeff was er geen Jiskefet geweest. Dat stelt acteur en schrijver Herman Koch in een reactie op het overlijden van de Friese filmmaker. Verhoeff stond samen met Koch, Kees Prins en Michiel Romeyn aan de wieg van het iconische satirische programma. ,,In principe zag niemand in Hilversum iets in een nieuw komisch VPRO-programma”, stelt Koch. ,,Maar Pieter bleef maar hameren: dit mogen we niet laten lopen! Ik kan wel zeggen dat we er op eigen kracht ook wel waren gekomen. Maar dat is niet zo.” De Friese filmer had een groot gevoel voor humor. “Hij hield vooral, net als wij, van grappen die net over de rand gingen. Nee, ik kan ze niet in het openbaar herhalen, dat zou gegarandeerd tot enorme rellen op sociale media leiden.”