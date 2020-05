Regisseur Pieter Kramer vertrekt per direct bij Theater Rotterdam na uitstellen nieuw stuk

De directie van het gezelschap had Kramer eenzijdig meegedeeld dat de nieuwe familievoorstelling Wolfgang het wonderjong minstens twee jaar moest worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Kramer had verwacht dat de voorstelling, die oorspronkelijk in december in première had moeten gaan, maar één jaar uitgesteld zou worden.



De leiding van Theater Rotterdam was niet bereid met Kramer in gesprek te gaan om te zoeken naar andere creatieve oplossingen om de traditie van de familievoorstellingen in stand te houden. Kramer stelt dat hiermee een vertrouwensbreuk is ontstaan en heeft besloten per direct de samenwerking op te zeggen. Dit betekent ook dat de regisseur de andere vier voorstellingen die hem in het komende kunstenplan waren toegezegd, niet bij Theater Rotterdam zal maken.