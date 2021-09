Regisseur Denis Villeneuve: ‘Nog steeds geen nieuwe Dune? Laat ik het dan zelf maar doen’

video Angela raakt Berget diep met lied voor overleden moeder: ‘Pas als het je overkomt, snap je het’

15 september Angela Groothuizen heeft haar goede vriendin Berget Lewis gisteravond diep geraakt met een eerbetoon aan haar overleden moeder in Tour de Frans. De emoties gierden bij Berget duidelijk door het lijf toen Angela midden in een leeg Ziggo Dome zong over de bijzondere band tussen moeders en dochters. ,,Je weet het pas als het je is overkomen.’’