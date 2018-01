Regisseur Antoinette Beumer wil eigen debuutroman verfilmen

Haar eerste boek is geïnspireerd op haar eigen jeugd, als kind van een vader die psychiatrisch patiënt was. Aan De Telegraaf vertelt ze dat ze na het uitbrengen van haar debuutroman weer begint met regisseren. ,,Eerst wil ik van Mijn vader is een vliegtuig een scenario maken en vervolgens een film. Ja, dat heeft wel iets komisch, mijn eigen boek verfilmen. Vaak mopperen schrijvers enorm op de film die op hun boek is gebaseerd. Dat zou in mijn geval heel raar zijn. Ik zeg weleens voor de grap: straks schrijven recensenten dat het boek beter was."