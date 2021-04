Regé-Jean Page niet te zien in nieuw seizoen Bridgerton

Lady Whistledown, de vrouw die het verhaal van Bridgerton vertelt, schrijft in een chique brief: ‘We nemen afscheid van Regé-Jean Page, die zo triomfantelijk de Duke of Hastings speelde. We zullen Simons aanwezigheid missen, maar hij zal altijd deel uitmaken van de Bridgerton-familie.’



Phoebe Dynevor, die in het eerste seizoen de partner van Regé-Jean Page speelde, blijft wel prominent te zien in de nieuwe reeks. ‘Daphne blijft te zien als een toegewijde echtgenote en zus, die haar broer bijstaat in het nieuwe sociale seizoen en alle intriges en romances die hierbij komen kijken’, aldus Lady Whistledown.



Fans van de serie reageren massaal onder de aankondiging. ‘Neeee!’ en ‘Dit is niet wat ik in gedachten had’, is een greep uit de reacties.