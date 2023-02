Redactie RTL Nieuws staakt kort na afwijzen loonsverhoging

Met de korte werkonderbreking van een kwartier hopen de werknemers ‘een nieuw bod dat recht doet aan de positie van de werknemers en de bedrijfsresultaten van RTL’ af te dwingen. ,,Het is de eerste stap op de escalatieladder”, zegt Shirbaz over de actie. ,,Als de directie bereid is om serieus te onderhandelen, dan gaan we natuurlijk in overleg. Maar zolang daar geen sprake van is, kunnen we niks anders dan een statement maken dat we het er niet mee eens zijn.”