Redactie De Wereld Draait Door deelt geheim: dit had de kijker zes jaar lang niet door

Het eerste eendje dat de vormgever in zijn werk stopte, was in een item over hotels in Amsterdam. In de achtergrond was een silhouet van een dak te zien, met in de verte een rubber eendje. Later kwamen er eendjes voorbij in bijvoorbeeld boekenkasten, tijdens De TV Draait Door, voetbalwedstrijden en optredens van artiesten.



Volgens Thijs wisten Van Nieuwkerk en de eindredacteur niets van zijn escapades af. Wel betrok hij de stagiairs bij zijn snode plannen. ,,Ik heb zelfs mijn stagiair Oscar, die een keer in de uitzending zat, een T-shirt aangedaan met een eendje erop. Hij had toen de animatie voor Boek van de Maand gemaakt. Maar al mijn stagiairs hebben eendjes gemaakt. (...) Soms zijn er ook bewegende eendjes. Sommige zijn getekend. Ook abstracte eendjes. Of letters. We hadden een keer scrabble als onderwerp. Dan staat er in die berg met letters wel ergens ‘eendje’.”