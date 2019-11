Red Hot Chili Peppers en Post Malone staan op Pinkpop

Het wordt inmiddels de 51ste editie van het populaire muziekfestival. Directeur Smeets maakte, naast de aankondiging van het optreden van de Amerikaanse rockband, nog meer grote namen bekend die het evenement aandoen.



Zo zal de Zweedse zangeres Zara Larsson optreden, maar ook de metalband Disturbed, de popgroep Keane en de rockband Deftones zijn grote namen die dit jaar te bewonderen zijn. Het volledige programma wordt volgend jaar bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse perspresentatie.



Het is de eerste keer in vier jaar dat de Red Hot Chili Peppers naar Nederland komen. In 2016 stonden de mannen ook op Pinkpop en traden ze op in de Ziggo Dome.