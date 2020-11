Recordverliezer Cyprus is eerste land met nieuwe artiest voor songfestival

Cyprus is het eerste land dat een nieuwe artiest heeft geselecteerd en ook het eerste land dat de titel van het liedje heeft gepresenteerd. 19 van de 41 deelnemende landen kondigden eerder al aan nog een keer dezelfde artiest af te vaardigen die eigenlijk dit jaar zou meedoen. Het songfestival ging niet door vanwege de coronacrisis.



De 26-jarige Tsagkrinou is op Cyprus en in Griekenland geen onbekende. De geboren Griekse brak door dankzij haar deelname aan Greece’s Got Talent, was daarna jarenlang de leadzangeres van de band Otherview en wist vervolgens een solocarrière op te bouwen. Ze presenteert inmiddels ook verschillende tv-programma's.



Het Eurovisie Songfestival vindt plaats tussen 18 en 22 mei in Rotterdam Ahoy. Cyprus doet in 2021 voor de 37e keer mee en heeft het record in handen van meeste deelnames zonder winst. In 2018 kwam het eiland dichtbij met een tweede plaats voor Eleni Foureira.