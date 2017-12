Recordaantal bezoeken aan Top 2000 Café

Guido Weijers klaar voor ou­de­jaars­con­fe­ren­ce

14:31 Guido Weijers is klaar voor zijn achtste oudejaarsconference. Die speelt hij op oudejaarsavond voor het eerst in zijn carrière live op televisie. In het Oude Luxor in Rotterdam sluit hij vandaag een tournee van 75 voorstellingen af.