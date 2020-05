Recordaantal aanvragen bij noodfonds getroffen muzikanten

Ruim vijfhonderd Nederlandse muzikanten hebben de afgelopen weken een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit een extra noodfonds voor uitvoerende kunstenaars dat Sena, de organisatie die de inkomsten uit muzieklicenties verdeelt, vanwege de coronacrisis in het leven heeft geroepen . Normaal worden in één jaar zo’n tweehonderd aanvragen gedaan voor het reguliere fonds, verdeeld over drie rondes.

Sena spreekt van een ‘pijnlijk succes: dit is een bevestiging van de grote nood in de sector’. In totaal is de helft van de aanvragen gehonoreerd; de aanvragers krijgen deze week bericht thuis. In eerste instantie was er een bedrag van 3 ton beschikbaar voor het noodfonds, maar dit is vanwege de enorme vraag opgehoogd tot tegen de 8 ton. Om alle aanvragen te honoreren was ruim 2,3 miljoen euro nodig geweest.

De bijdragen zijn bedoeld om artiesten te helpen het maken van opnames te bekostigen. Een derde van de bedragen is een renteloze lening die binnen twee jaar moet worden terugbetaald.

Het betreffende potje wordt gevuld door een klein deel van de licentie-inkomsten die Sena jaarlijks int voor nummers van Nederlandse artiesten die bijvoorbeeld op de radio of in de horeca worden gedraaid. De extra bedragen zijn onder meer afkomstig uit een soortgelijk potje voor evenementen. Voor dit fonds zijn de afgelopen twee maanden nauwelijks aanvragen gedaan omdat door de coronacrisis alle evenementen voorlopig zijn opgeschort of gecanceld. Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, denkt het kabinet.

Inkomsten uit streamingdiensten

Ondertussen wordt naarstig gezocht naar alternatieven om inkomsten te genereren voor deze beroepsgroep. Zo zou een verhoging van de fees die streamingdiensten betalen aan artiesten een optie kunnen zijn. Twee organisaties die artiesten uit het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen zijn hiervoor vandaag een campagne gestart.

De Keep Music Alive-campagne wil dat er oplossingen komen voor de problemen die de lockdown voor muzikanten heeft veroorzaakt. Optredens zijn een vitale bron van inkomsten voor artiesten, maar door de coronacrisis is optreden niet mogelijk. De betalingen van streamingdiensten als Deezer en Spotify zijn te marginaal om het enorme gat in het inkomen van artiesten op te vullen. De bedragen die artiesten met het streamen van hun songs verdienen zijn volgens Keep Music Alive ‘jammerlijk ontoereikend’.