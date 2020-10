Record voor Zondag met Lubach met minirol voor Racoon

Ze hebben vrijwel geen noot muziek gespeeld, maar de Zeeuwse band Racoon kan toch even genieten van massale aandacht door Zondag met Lubach . De muzikanten figureerden gisteravond in het programma met wat hun kortste optreden ooit genoemd kan worden. De aflevering vestigde een record: nooit eerder keken er bijna 2,1 miljoen mensen naar de show van Arjen Lubach.

Het is de tweede keer dat Lubach boven de twee miljoen kijkers uitkomt. De andere keer was begin april, toen er net iets minder mensen keken (2,08 miljoen).

Lubach had het onder meer over de wasbeerhond, waar vaak bontkragen van worden gemaakt. Net als nertsen zijn ze erg bevattelijk voor virussen als corona en volgens de presentator kunnen ze het virus mogelijk zodanig laten muteren dat de nu ontwikkelde vaccins er geen vat meer op zouden hebben.

De Nertsenfokkerijen moeten komen voorjaar allemaal vervroegd stoppen met hun bedrijf vanwege de coronacrisis. Maar vervolgens halen we wél wasbeerhondbont uit China, aldus Lubach. ,,Waarom importeren we hondenbond – het zijn honden, geen racoons, wasberen – en houden we die gevaarlijke farms in China daarmee in stand?” zei Lubach. ,,Nertsen én die wasbeerhonden zijn een borrelend vat met corona.”

Toen Lubach zijn betoog afrondde, kwam Tex de Wit in beeld, die zei dat hij een verrassing had. ,,Het is zo'n naar verhaal. Ik heb iets leuks geregeld om de show een beetje positief af te sluiten.” Vervolgens kwamen de mannen van Racoon de studio in, zogenaamd tot ongenoegen van Lubach. ,,Een wasbeerhond is geen wasbeer, een raccoon dog is geen racoon, het is een hond”, zei hij, uiteraard verwijzend naar de naam van de band. Uiteindelijk sloot de show af zónder optreden van Racoon.

Kijkcijfers

Dankzij Lubach was NPO 3 de best bekeken zender op primetime. NPO 1 startte met een nieuw seizoen Project Rembrandt, waar 1,3 miljoen mensen op afstemden. De nieuwe AvroTros-serie Vliegende Hollanders was daarna goed voor 886.000 kijkers; een stuk minder dan vorige week, toen de serie begon met 1,2 miljoen belangstellenden.

RTL 4 scoorde eveneens boven het miljoen dankzij de start van het nieuwe seizoen van Een tegen 50 (bijna 1,4 miljoen kijkers). Ook SBS 6 doorbrak de grens van een miljoen kijkers met Wie van de 3: 1,2 miljoen.

Bekijk het hele item over de wasbeerhond: