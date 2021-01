Record: 3,2 miljoen kijkers zien ‘leukste winnaar ooit' in Slimste Mens : ‘Hier kan geen voetbalfinale tegenop!’

Kemps is volgens onze tv-experts de leukste winnaar uit de geschiedenis van het programma . ,,Rob is de fijnste winnaar ooit in De Slimste Mens. Met alle respect voor mensen als Astrid Kersseboom of onze eigen Angela de Jong, ik ging er vanuit dat zij het wel ver zouden schoppen. Maar de man achter Springen nondeju en Beuk de ballen uit de boom?!”, reageert Gudo Tienhooven.

Kijkcijferlijst

Na de Slimste Mens was het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,5 miljoen het best bekeken programma. The Voice of Holland staat met 2 miljoen kijkers op de derde plek in de kijcijferlijst. Het was de laatste aflevering van The Blind Auditions van dit seizoen.