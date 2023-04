Rechters blijven met Rachel Hazes bezig: voormalig zakenpartner wil getuigenverhoor

Jacqueline Govaert maakt kans op Buma Music in Media Award

Jacqueline Govaert maakt kans op een Buma Music in Media Award 2023. De frontvrouw van Krezip is genomineerd voor het liedje dat ze componeerde voor de eindejaarstrekking van de Staatsloterij. De Buma Music in Media Awards worden op 19 april uitgereikt in het Tropenmuseum in Amsterdam.