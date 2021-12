Rechter wijst verzoek tot verwerpen misbruikzaak Harvey Weinstein af

Liedje Mariah Carey als enige kersthit 10 miljoen keer verkocht in VS

Mariah Carey heeft een record gevestigd in de Verenigde Staten. Haar klassieker All I want for Christmas is you (1994) is de enige kersthit die meer dan tien miljoen keer is verkocht. De zangeres heeft daarom een diamanten award gekregen van de Recording Industry Association of America (RIAA), die de verkopen bijhoudt.

