Rechter beslist: Televizier hoeft Dennis Schouten en Jan Roos niet toe te laten

Roddelpraat werd door Televizier uit de selectie van de Televizier-Ster voor Online-Videoserie gehaald omdat het groepen in de samenleving zou beledigen. Roos en Schouten sommeerden de Televizier-organisatie daarop het programma weer op te nemen in de selectie, maar dat gebeurde niet. Daarom stapten ze naar de rechter. De organisatie mag deelnemers uitsluiten, maar de manier waarop dat is gegaan is onzorgvuldig, aldus de rechter. Dat betekent echter niet dat Roddelpraat terug op de lijst moet worden geplaatst. Dat komt omdat niet vast is komen te staan dat de uitsluiting van de verkiezing schade voor de programmamakers tot gevolg heeft gehad.

Televizier is blij dat Roddelpraat niet terug op de lijst van genomineerden voor een Televizier-Ster hoeft. ,,We hebben eerder al erkend dat het aanvankelijk op de Kwalificatielijst toelaten, en het op een later moment alsnog uitsluiten van Roddelpraat geen schoonheidsprijs verdient. Ook de rechter wijst daar nu op”, laat een woordvoerder van de organisatie weten. ,,Maar de organisatie had goede redenen om het programma alsnog uit te sluiten en is blij dat die uitsluiting nu bevestigd is door de rechter.”