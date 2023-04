Recensie: spionageserie Citadel gaat verder dan James Bond: ‘Meest veelomvattende serie ooit gemaakt’

geheime dienstSpionagedrama is een beproefd concept in de filmwereld. De makers van de zesdelige serie Citadel proberen het grootser dan ooit aan te pakken. Met meteen al twee zijvertakkingen.

Citadel Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Spionageserie (Prime Video)



Als de gebroeders Joe en Anthony Russo, de mannen achter de twee succesvolste actiefilms aller tijden Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame, los van elkaar spreken over hun meest ambitieuze project uit hun rijke carrière dan is er wel iets bijzonders aan de hand met de spionageserie Citadel.

,,Wij zijn allebei dol op spionageverhalen, hebben bijna alles gezien, maar zaten wel met de mond vol tanden toen wij met deze productie werden geconfronteerd. Zo gedurfd hebben wij het nooit eerder meegemaakt”, stelt Anthony die evenals zijn broer als producent bij het project betrokken is onomwonden vast.

Joe: ,,Eigenlijk is Citadel allesomvattend vergeleken met wat er tot nu toe in dit genre is gemaakt. En dan bedoelen wij ook een franchise als James Bond. Wij gaan een paar stappen verder.”

Om aan te geven hoe vol vertrouwen de makers zijn wijzen zij op het feit dat voordat de serie op Prime Video, de streamingsdienst van Amazon, is vertoond er nu al twee spinoffs in gang zijn gezet in India en Italië. Deze zijvertakkingen, met nieuwe en bekende personages uit Citadel, zullen vrijwel zeker dit jaar nog beschikbaar komen.

Waar gaat Citadel eigenlijk over?

Waar gaat Citadel eigenlijk over? De titel verwijst naar een internationale geheime dienst die onder meer de agenten Mason Kane (Richard Madden, bekend van de BBC-serie The Bodyguard) en Nadia Sinh (gespeeld door Priyanka Chopra, die meespeelde in de filmversie van Baywatch) in dienst heeft. De twee verstaan hun vak zoals blijkt uit de openingsscène waarin een half leger tegenstanders in een trein tijdens breed uitgemeten heftige actiescènes (het handelsmerk van de gebroeders Russo) worden uitgeschakeld.

Jaren later is de internationale spionagedienst van de aardbodem verdwenen. De voormalige medewerkers is hun geheugen ontnomen, evenals hun gevechtsinstincten. Maar als een elixer opduikt waarmee beide agenten hun oude kwaliteiten en herinneringen terugkrijgen ontwikkelt zich een wereldomspannend intrige, met als een van de schurken een door de Britse actrice Leslie Manville vertolkt personage. Vijfvoudig Emmy-winnaar Stanley Tucci, een van de oprichters van Citadel, speelt haar tegenstrever.

Joe Russo: ,,Citadel is de meest veelomvattende serie die ooit is gemaakt. We mikken op veel lokale markten met plaatselijke personages. We hebben druk overleg met de schrijvers uit India en Italië om een en ander op elkaar af te stemmen. Wij zetten de lijnen uit waarna de lokale filmploegen hun gang kunnen gaan en kunnen inhaken op wat in de moederserie Citadel zich heeft afgespeeld.”

Tweehonderd miljoen euro

Of deze opzet gaat slagen is een grote gok voor alle betrokkenen. Amazon heeft naar verluidt nog nooit zoveel geld in een televisieserie geïnvesteerd. Exacte bedragen worden niet genoemd, maar gezien de vele internationale locaties uit de eerste afleveringen zal het toch ruim boven de tweehonderd miljoen dollar liggen.

Joe Russo: ,,Het is met Citadel anders werken dan met onze speelfilms het geval is. Door de beperkte speelduur ben je in dit soort actiedrama nauwelijks in staat om de personages enig reliëf te geven. Maar met een serie als deze is dat wel mogelijk. Daarom waren de acteurs ook meteen enthousiast.”

Richard Madden, die ooit werd genoemd als een potentiële vertolker van James Bond, beviel het vooral om twee verschillende versies van dezelfde man te spelen. ,,De ene Mason draagt veel littekens uit zijn verleden als spion met zich mee. De andere is een familieman die zich niet van zijn eigen verleden bewust is. Die tegenstelling maakten deze rollen extra bijzonder voor mij.”

Het is niet ondenkbaar dat Citadel als de serie inderdaad aanslaat nog meer afgeleide nevenreeksen zal krijgen. ,,We gaan daar zeker naar kijken,” aldus Anthony Russo. Of een Nederlandse zijtak tot de mogelijkheden behoort wil hij niet bevestigen. Gezien het beperkte taalgebied, vergeleken met India en Italië, lijkt het ook een lastige optie.

Citadel begint op 28 april op Prime Video

Volledig scherm Citadel verwijst naar een internationale geheime dienst die onder meer de agenten Mason Kane (Richard Madden, bekend van de BBC-serie The Bodyguard) en Nadia Sinh (gespeeld door Priyanka Chopra, die meespeelde in de filmversie van Baywatch) in dienst heeft. © Prime Video

Meer van onze recensies lezen? Zoek hieronder een serie of blader door de artikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.