Recensie: Roger Waters maakt in Ziggo Dome pas indruk als hij de politiek even vergeet

this is not a drill tourBij het eerste van drie optredens in Amsterdam speelde Roger Waters dinsdag veel oud werk van Pink Floyd, maar wie voor een avondje nostalgie kwam zat verkeerd. Politiek was waar het vooral om ging.

Roger Waters - This is not a drill tour Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ziggo Dome (dinsdag 4 april)



In de Ziggo Dome klinkt vooraf, zoals bij elk optreden deze tour, een door Rogers Waters ingesproken boodschap. Hij richt zich tot mensen die wel van de muziek van Pink Floyd houden, maar niet in zijn politieke opvattingen zijn geïnteresseerd.

Waters’ advies aan zulke bezoekers: ‘Fuck off to the bar.’

Toch lijkt het zonneklaar dat het merendeel van de bezoekers, over het algemeen van gevorderde leeftijd, hier vanavond vooral is om Waters oude nummers te horen spelen van Pink Floyd, de rockgroep waarvan hij lange tijd de leider was en die hij in 1985 in grote onmin verliet.

Afgewisseld met werk van zijn solo-albums speelt Water inderdaad veel muziek van Pink Floyd. Maar of ze willen of niet, de bezoekers krijgen er ook héél veel politiek bij. Vooral op de videoschermen komen zo veel politieke boodschappen en ook schokkende beelden voorbij dat van een gezellig avondje nostalgie allerminst sprake is.

This is not a drill heet Roger Waters’ huidige tournee, die vorig jaar juli begon in de Verenigde Staten en nu Europa aandoet. Op affiches werd hij aangekondigd als Waters’ ‘first farewell tour’. Humor? Of is Waters (79) echt van plan meerdere keren afscheid te nemen van het publiek?

Hoe het ook zij, zonder horten of stoten verloopt This is not a drill niet. Controversieel is de gewezen Pink Floyd-voorman al langer, maar tegenwoordig roept hij met zijn politieke opvattingen (hij beschouwt zichzelf als links) steeds meer mensen tegen zich in het harnas.

Onder meer vanwege zijn radicale kritiek op de staat Israël (even erg als Nazi-Duitsland, volgens Waters) wil het stadsbestuur van Frankfurt niet dat hij optreedt in de stad. Intussen zijn kaartjes voor de show in de lokale Festhalle nog gewoon te koop.

Wel definitief geannuleerd (vorig jaar zelfs al) zijn twee concerten die Roger Waters zou geven in het Poolse Krakau. Daar was hij niet welkom vanwege zijn opvattingen over de oorlog in Oekraïne. De Britse rockster huldigt de opvatting dat de Russische inval is uitgelokt door het westen, in het bijzonder de Amerikaanse president Joe Biden.

Amerika krijgt het sowieso zwaar te verduren in de show. Amerikaanse presidenten? Oorlogsmisdadigers, allemaal, dus inclusief Barack Obama, leren we van het videoscherm. Tussen alle politieke slogans op datzelfde scherm lezen we Fuck the occupation (dat zal over Israël gaan, niet over Rusland), maar ook Fuck anti-semitism.

De muziek klinkt intussen geluidstechnisch perfect. En ja, als Roger Waters en zijn muzikanten, die op een midden in de zaal opgesteld podium staan, oud werk van Pink Floyd spelen klinkt dat nagenoeg precies zo als op de platen uit vooral de jaren zeventig. Alleen Waters’ stem is veranderd, maar wie zou het een bijna tachtigjarige kwalijk durven dat hij niet meer klinkt als de jongeman die hij eens was.

Door de lucht zweeft eerst een gigantisch opblaasvarken en later, na de pauze, een dito schaap, allebei op afstand bestuurbaar.

Indrukwekkend is het concert vooral op de spaarzame momenten dat Waters de politiek even vergeet. Zo is er aan het einde van het concert een mooi setje nummers van Dark side of the moon, hét succesalbum van Pink Floyd. Eerder op de avond betoont Waters eer aan Syd Barrett, de oorspronkelijke leider van de groep, die na een leven vol mentale problemen in 2006 overleed.

Barrett wordt herdacht met de loepzuiver uitgevoerde songs Wish you were here en Shine on you crazy diamond. Uit de bijval van de toehoorders lijkt te mogen worden afgeleid dat dit precies is waarvoor ze zijn gekomen.

Volledig scherm © ANP / EPA