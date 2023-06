Recensie | Onbekend Duits misdaaddrama Schlafende Hunde scoort op Netflix: rechercheur leeft op straat

Waar zijn de gouden tijden gebleven van populaire Duitstalige misdaadseries als Tatort , Derrick , Kommissar Rex en Der Alte ? Decennialang was er een groot publiek voor te porren – ook in Nederland – maar tegenwoordig zit er duidelijk de klad in.

Schlafende Hunde Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie (Netflix)



Tatort wordt nog steeds door de Duitse televisie uitgezonden. Maar hoeveel Nederlanders kijken daar nog naar? Scandinavische series bieden veel meer kwaliteit en realisme.

Ook de streamingsdiensten zijn karig met Duits misdaaddrama. Een uitzondering is de serie Schlafende Hunde, die nu op Netflix is te zien en goed scoort bij de kijkers.

Hoewel Duits? Het basisgegeven – een getraumatiseerde rechercheur die op straat leeft – is overgenomen van de Israëlische tv-serie Ikaron Hahachlafa (The Exchange Principle) die al in 2016 is uitgezonden. Twee medewerkers van Tatort – Stephen Lacant en Francis Meletzyen – verplaatsten de plot naar Berlijn waar een voormalige gerespecteerde rechercheur Mike Atlas na getuige te zijn geweest van een terroristische aanslag in zijn woonplaats de weg is kwijtgeraakt. Hij weigerde therapie, liet zijn gezin in de steek en vertoeft nu tussen de daklozen in hun vuilniszakken onder viaducten.

Toch wordt Atlas weer geconfronteerd met zijn politieverleden. Als in de gevangenis een veroordeelde verdachte met een moslimachtergrond zelfmoord pleegt wordt een oude zaak weer opgerakeld. Vermoedelijk is de man ten onrechte veroordeeld voor de moord op een rechter waarbij met het bewijsmateriaal is gesjoemeld. Atlas was destijds de verantwoordelijke rechercheur maar weet door zijn geheugenverlies slechts flarden van de zaak te herinneren.

Een jonge assistente van de officier van justitie duikt in de zaak en stuit op een intern complot. Ook de moslimgemeenschap van Berlijn speelt een essentiële rol in de achtergronden van deze misdaden.

Zonder twijfel is de inbreng van Atlas het meest intrigerende van Schlafende Hunde. Een uitgerangeerde politieman wiens wereld nu bestaat uit een boodschappenwagentje met zijn schaarse bezittingen is natuurlijk een origineel personage. Steffen Mennekes vertolkt hem als een getergde ziel die zoveel over hoop haalt dat zelfs zijn gezin in gevaar komt.

Schlafende Hunde ontstijgt het niveau van de oudere Duitse politieseries met gemak. Het verhaal houdt lang de aandacht vast en ook Berlijn zelf is een personage in deze reeks. Alleen is de afloop niet helemaal bevredigend. Maar dan hebben we wel een handvol aantrekkelijke afleveringen achter de kiezen.

Volledig scherm Schlafende Hunde © Netflix

