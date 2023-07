Recensie: Of Will en Sylvia in Platonic ooit samen onder de lakens duiken maakt weinig meer uit

Het is de vraag die de mensheid al eeuwenlang bezighoudt: is vriendschap mogelijk tussen een man en een vrouw zonder dat seks een spelbreker wordt? Over dit gegeven bestaat al een klassieke speelfilm, When Harry Met Sally (1989), waarin hoofdrolspelers Billy Crystal en Meg Ryan voortdurend worstelen met dit probleem.

Ook in de romantisch komische tv-serie Platonic van Apple TV+ wordt deze film genoemd. Maar een van de vrienden van Will, een bierbrouwer met een eigen bar, meent dat de film beter When Harry Fucks Sally genoemd kan worden, omdat de twee volgens hem wel degelijk met elkaar naar bed gaan. Will, een kostelijke rol van Seth Rogen, denkt niet eens aan deze optie als hij zijn oude, platonische schoolvriendin Sylvia (Rose Byrne) na jaren weer ontmoet.

Will is net gescheiden en Sylvia, een advocate in ruste, bestiert een druk gezin maar zit niet helemaal lekker in haar vel. Zij probeert Will te troosten met zijn gestrande relatie, maar dat doet zij vooral uit nieuwsgierigheid, niet echt uit compassie.

Het weerzien dreigt op een kortstondig drama uit te lopen, maar met horten en stoten bloeit de vriendschap weer op. De verschillen lijken aanvankelijk toch te groot te zijn geworden. Will met zijn collectie bizarre T-shirts is een overjarige hipster, terwijl Sylvia tot haar schrik een burgerlijk huisvrouwtje is geworden die spijt heeft van het opgeven van haar carrière.

De aantrekkingskracht van Platonic is de wisselwerking tussen de beide hoofdpersonages die elkaar steunen op momenten van crisis. De twee bouwen een vertrouwensband op die dieper gaat dan de relatie van Sylvia en haar man. De humor houdt beide vrienden op de been ook al zijn sommige uitspattingen riskant, zeker als Sylvia een gevaarlijke drug krijgt toegediend.

De tien afleveringen van Platonic vliegen voorbij. De complicaties ook. Will krijgt een te jonge vriendin en Sylvia gaat weer aan de slag als advocaat met collega’s die van een totaal andere generatie zijn en wier taal zij niet spreekt. Of Will en Sylvia ooit samen onder de lakens duiken, maakt weinig meer uit. Dit is vriendschap door dik en dun.

