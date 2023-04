Recensie: nog geen jaar na laatste keer borstkanker glorieert Ellen ten Damme in weergaloze voorstelling

Ellen ten Damme - Barock Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Muziektheater



In een rokerige nachtclubsfeer overgiet ze de Kiss-klassieker I was made for loving you met een erotisch/cabaretesk sausje, neemt daarna plaats achter een kleine piano voor een weergaloze Duitse vertaling van Love the way you lie van Rihanna en Eminem, dat met haar heerlijke band naadloos overgaat in Rock me Amadeus van Falco. Kijk Ellen ten Damme (55) eens over het podium dartelen en hupsen, met haar duizelingwekkend hoge leren laarzen.

Licht hijgend zegt ze daarna, tegen de uitverkochte zaal: ,,Soms denk ik: word ik niet een beetje te oud voor al die nachtelijke acrobatiek?’’ Nog voor ze haar vraag heeft kunnen voltooien schreeuwt een oudere dame vanaf een van de voorste rijen in het Oude Luxor in Rotterdam: ,,Nee hoor!’’

Barock, de nieuwste voorstelling van Ellen ten Damme, is net zo adembenemend als haar vorige productie, Casablanca. Maar waar ze in Casablanca het publiek soms amper de ruimte gaf om haar tomeloze energie bij te benen en verbluft achterliet, is Barock beter in balans. En Ten Damme gunt zichzelf alle ruimte om haar humoristische kant uit te spelen, wat ze uitmuntend doet.

Volledig scherm Ellen ten Damme in haar nieuwe voorstelling Barock. © Danny Ellinger

Het is een persoonlijke voorstelling geworden, met barokviolist Vivaldi’s Vier seizoenen als motief. Ze vertelt en zingt over haar jeugd in de Achterhoek en Drenthe, haar eigen lente. Hoe ze zich eerst als jongetje gedroeg, totdat ze in haar puberteit bemerkte hoe ze juist door zich vrouwelijk te gedragen mannelijke aandacht kreeg en langzaamaan haar zomer begon en ze uit kon groeien tot een soort Zonnekoningin aan een 17de-eeuws Frans hof.

Heerlijk is alle muziek die zij en haar band maken uit de jaren 80, al is haar Franse vertaling van Britney Spears’ Baby one more time onovertroffen.

Toch is het (muzikale) hoogtepunt van Barock grotendeels eigen werk, met een beetje hulp van Rammstein. In de herfst van Ten Dammes leven begint het te stormen, met drie keer de diagnose borstkanker en de bijbehorende behandelingen. Ze vergelijkt zichzelf treffend met een auto die telkens gerepareerd moet worden, zodat je hoopt dat-ie nog een tijdje meegaat, zingt prachtig over morfinedromen vol eenhoorns en de enige vraag die haar rond alle medische onheil écht bezighoudt: hoe vertelt ze de nieuwe klap in vredesnaam aan haar moeder. Dat lied culmineert kunstig in Rammsteins Mutter.

Nog geen jaar geleden kreeg Ten Damme voor de laatste keer het slechte nieuws van haar specialist te horen. Zie haar nu dansen, zingen, uitdagen, charmeren, zwieren. Vol energie, vol levenslust. Wat een prachtvoorstelling.

