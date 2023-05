Recensie: de moordende zuster in serie The Nurse is zowel een engel als een monster

RecensieDe overeenkomsten tussen de nieuwe Deense dramaserie The Nurse en de Amerikaanse speelfilm The Good Nurse zijn frappant. In beide gevallen draait het om verpleegkundigen die jarenlang patiënten met fatale injecties om het leven brachten. Ook betreft het waargebeurde verhalen waarbij een collega een beslissende rol speelt in de ontmaskering van deze seriemoordenaars.

The Nurse Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie (Netflix)



Vorig jaar verscheen The Good Nurse al op Netflix. Oscarwinnaar Eddie Redmayne (The Theory of Everything) speelt daarin de Amerikaanse verpleegkundige Charles Cullen die in de regio New Jersey zestien jaar lang naar schatting veertig patiënten om het leven bracht. Na zijn ontmaskering, onder meer door een bevriende collega (gespeeld door Jessica Chastain) werd hij tot dertien keer levenslang veroordeeld.

De serie The Nurse vertelt min of meer hetzelfde verhaal. De dader is nu een vrouw - Christina Aistrup Hansen - die tijdens haar nachtdiensten rond 2015 de ene na de andere heldendaad verricht, maar ook, net als Cullen, patiënten vermoordde met injecties vol morfine en diazepam. Zij werd veroordeeld voor vier pogingen tot doodslag, maar het vermoeden bestaat dat zij meer slachtoffers op haar geweten heeft. Haar straf – twaalf jaar detentie - is dan ook beduidend milder dan die van haar Amerikaanse collega Cullen.

Haar veroordeling is in gang gezet door een jonge, onervaren collega, Pernille Kurz, die Christina aanvankelijk bewondert vanwege haar doortastendheid tijdens de gezamenlijke nachtdiensten. Gaandeweg krijgt Pernille twijfels over het gedrag van de zelfbewuste zuster die van dramatische gebeurtenissen op de werkvloer houdt. Het aantal doden dat tijdens haar dienst valt wekt aanvankelijk geen argwaan op. Pernille wordt niet serieus genomen totdat een arts zich ook in de zaak verdiept.

Volledig scherm The Nurse © Tine Harden/Netflix

Ongeloof

Wat in beide producties vaag blijft is de reden waarom deze vakbekwame mensen tot hun daden zijn gekomen. Cullen heeft zo blijkt uit de film nooit een echte beweegreden gehad. Hij verklaarde wel in de ondervragingen dat hij de patiënten uit hun lijden wilde verlossen. Maar de meeste slachtoffers waren er minder slecht aan toe dan hij suggereerde.

Bij Christina Aistrup Hansen - die ook haar kind veel te zware slaappillen toediende - zou zo bleek uit de verhoren en een psychologisch onderzoek er sprake zijn geweest van een histrionische-persoonlijkheidsstoornis. Dat bestaat uit een ziekelijke behoefte om in het centrum van de belangstelling te staan.

Wat na het bekijken van deze twee praktijkvoorbeelden vooral blijkt hangen is het ongeloof over deze dadendrang. Beide veroordeelden zijn zowel engelen als monsters. Ze willen mensen redden, maar tegelijkertijd beslissen zij ook over leven en dood van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Deze tegenstelling is moeilijk te bevatten. Dat maakt zowel The Nurse als The Good Nurse angstaanjagender dan het gebruikelijke seriemoordenaarsdrama.

The Good Nurse Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Speelfilm (Netflix)



Meer van onze recensies lezen? Zoek hieronder een serie of blader door de artikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.