Recensie: Beau is afraid met Joaquin Phoenix is een even debiele als ronduit fascinerende filmtrip

recensieHet jaar is amper halverwege, maar Beau is afraid is nu al de meest krankzinnige film van 2023. Deze drie uur durende odyssee met Oscarwinnaar Joaquin Phoenix ( Joker , Gladiator ) in de hoofdrol, voelt als een wandeling door het zenuwstelsel van een hypochonder met een oedipuscomplex. Het levert een even frustrerende als ronduit fascinerende kijkervaring op.

Waarom regisseur Ari Aster ruim een decennium moest wachten op een zak geld om dit passieproject te kunnen maken? ,,Ze vonden het te weird”, aldus de Amerikaan die eerst twee andere producties moest afleveren voor Beau is afraid groen licht kreeg. Dat werden beslist geen wegwerpfilms. Sterker, met Hereditary (uit 2018 met Toni Collette) en Midsommar (uit 2019 met Florence Pugh) gaf Aster ons twee van de indringendste horrortitels van deze eeuw tot nu toe.

Het blijken met terugwerkende kracht ook ‘slechts’ vingeroefeningen voor wat hij écht wilde maken: een bijna psychoanalytische trip over een paranoïde man, Beau Wasserman, die terugreist naar zijn thuisstad om de uitvaart van zijn moeder bij te wonen. Wees gewaarschuwd, dat is slechts het kapstokje van een film die veel (en misschien té veel) van het inlevingsvermogen van zijn publiek vraagt. Het is naast een slopende en soms angstaanjagende, ook een ontzettend grappige reis. Mits de zwartgallige humor je ligt.

Beau is niet alleen constant voor alles bang. De grap is: dat blijkt ook terecht. Om de begrafenis te kunnen bijwonen, moet hij op een onchristelijk tijdstip het vliegtuig pakken. Hij verslaapt zich echter, omdat zijn bovenbuurman de hele nacht kwaad voor zijn deur stond om te klagen over geluidsoverlast, terwijl Beau geen greintje geluid maakte.

De stress die dit alles veroorzaakt, doet hem naar een doosje vers voorgeschreven pillen grijpen. Maar wat als de psychiater duidelijk aangaf deze alleen met water in te nemen en de kraan alleen bruine drab produceert? Dan maar een flesje water bij de buurtsuper halen. Maar daarvoor moet hij eerst de gevreesde straat oversteken en die is bezaaid met gespuis. Er ligt zelfs ergens een lijk weg te rotten. Na een auto-ongeluk wordt hij wakker in een wildvreemd huis waarvan de bewoners geschifter zijn dan ze aanvankelijk blijken.

Beau (een weergaloze Joaquin Phoenix in een constante staat van paniek) is na dit alles nog niet eens halverwege zijn reis. En de film nog niet halverwege zijn lange speelduur. Hoe verder de schlemiel geraakt, hoe absurder de situaties waarin hij belandt. Er overkomt hem wel héél veel ellende. Zitten we misschien letterlijk ín zijn hoofd? Tijdens een gesprek met de eigenzinnige Ari Aster, laat hij na veel lange stiltes dan toch íets los over de betekenis van zijn film. ,,Het is een soort Joodse Lord of the rings!”

Even later: ,,Het gaat over trauma, maar een die Beau bij zichzelf opriep.” En nog een stilte verder: ,,Ik heb nu al spijt dat ik dit heb gezegd. Shit, kon ik dat maar terugdraaien. Hier ga ik hoofdpijn van krijgen. Alles wat ik zeg, is ongunstig voor de film. De kijker moet het zelf maar ontdekken. Meer dan ooit voer ik op intuïtie en zoiets valt niet in woorden te vangen. Deze interviews hebben dus eigenlijk geen zin. Sorry”, klinkt het zonder ironie.

Beau is afraid is wat je krijgt wanneer een geprezen regisseur carte blanche krijgt om te doen wat hij wil, zonder enige bemoeienis van een producent of filmstudio. Wie alle gekte omarmt (het titelpersonage wandelt op een zeker moment is een gefantaseerd toneelstuk over zichzelf dat we deels in animatievorm krijgen opgediend), ziet wel iets unieks. En Beaus al dan niet zelf toegebrachte angsten (ook voor seks en zijn moeder) en schuldgevoel (naar de buitenwereld waar iedereen altijd alles beter lijkt te weten) zijn in alle overdrijving toch ook herkenbaar.

Verward verlaat je de zaal. Om vervolgens te ontdekken dat je ook weken na deze bizarre trip de film maar niet uit je kop krijgt.

Regie: Ari Aster. Hoofdrollen: Joaquin Phoenix, Nathan Lane, Amy Ryan en Patti LuPone

