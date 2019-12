Reallifesoaps Nienke, Rico en Britt zijn verre van een hit

Nienke Plas, die bekend werd via YouTube, worstelt met horrorcijfers op RTL 5. De reallifesoap over haar verloving werd gisteren slechts door 62.000 mensen bekeken. Dat is nog niet eens een derde van het aantal volgers dat ze heeft op YouTube. Die cijfers zijn zelfs zo laag dat de late herhaling van het onbekende programma Horrorhuurders en Huisjesmelkers op dezelfde zender meer kijkers trok. Ook de docusoap rond kickbokser Rico Verhoeven is na twee afleveringen nog geen kijkcijferhit op SBS 6. Gisteren keken er 269.000 mensen, nog minder dan de 327.000 van vorige week. Opgezadeld met Britt met Britt Dekker noteerde aansluitend op Rico Verhoeven 390.000 kijkers op SBS6.

Paarden knuffelen

De laatste jaren verdween de reallifesoap mondjesmaat van de buis. André Hazes liet zijn leven nog filmen, maar andere BN’ers stapten alleen in het genre als er een format was. Zo hadden de Frogers even geen cent te makken, Geer en Goor trokken de ouderenzorg in en De Roelvinkjes waren te zien in de meest uiteenlopende realityshows. Alleen Geer en Goor wisten nog ruim door de miljoengrens heen te gaan.



Tot Martien Meiland ten tonele kwam. Hij is weliswaar geen BN’er uit de entertainmentindustrie, maar toch is hij een icoon uit het tv-programma Ik Vertrek. De flamboyante chateau-eigenaar wist alle records te breken op SBS 6 en bracht de zenders zelfs de Gouden Televizier-Ring. Daarop was het genre plots weer springlevend.



Maar niet iedereen is Martien Meiland, zo schreef tv-columniste Angela de Jong al. ,,Je hoort het de Talpa-creatievelingen al gillen tijdens hun vergadersessies: van een chateau verbouwen naar paarden knuffelen is net zo’n kleine stap als van Martien naar Britt. Nou, niet dus. Opgezadeld met Britt is ongeveer even spannend als kijken naar het groeien van gras. Er gebeurt namelijk niets.”