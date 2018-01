Realityster Barbie met spoed opgenomen in ziekenhuis

Volgens de bron dicht bij Barbie, zou haar ex Michael inmiddels in Spanje in het vliegtuig zijn gestapt om haar in Nederland bij te staan. Het huis in Scheveningen waar Samantha woont is door de politie geruime tijd met linten verzegeld. Volgens de politie, die rond half negen vanmorgen de 112-melding kreeg, is er geen sprake van een misdrijf. ,,Er zal ter plaatse geen verder onderzoek plaatsvinden'', verzekert de politie. Buurtbewoners reageerden vanmorgen gelaten op het nieuws, maar wilden verder niets zeggen.



Barbie heeft sinds kort een relatie met Jordi Ossel (29) uit Leusden (Utrecht). De twee kwamen elkaar zo'n twee weken geleden tegen in de kroeg. ,,We gaan er iets moois van maken'', liet Jordi, werkzaam in de schoonmaakbranche, vol vertrouwen aan deze site weten. Hij reageerde vandaag kort op het feit dat Barbie in het ziekenhuis ligt. ,,Ik heb nu geen tijd om iets te zeggen, want het leven is even te ingewikkeld'', meldde hij aan deze site.



Volgens Jake Hampel, de oud-manager van Barbie, zou de toestand van Barbie momenteel stabiel zijn. ,,Ik weet het niet helemaal zeker, maar ze zou weer bij bewustzijn zijn'', benadrukt hij, onderweg naar Schiphol om Michael - de ex van Barbie - op te halen. ,,Hij zal zich over hun kinderen ontfermen en de komende tijd de woordvoering over Samantha doen. Logisch, ze heeft weliswaar vriendjes, maar hij staat nog steeds het dichtste bij haar.''