Realityserie Ruud en Olcay krijgt geen tweede seizoen: ‘Spijt dat ik het heb gedaan’

Johan Derksen en Raymond Mens in gesprek over nieuw programma: samen naar Amerika

Johan Derksen (74) gaat mogelijk een reisprogramma maken voor SBS 6. ‘De Snor’ is door de leiding van Talpa gevraagd om samen met Raymond Mens een reeks te maken richting de Amerikaanse verkiezingen. ,,We hebben een voorstel gekregen om samen langs de Mississippi te gaan. Onderweg zou ik dan over muziek praten, de blues, country, bluegrass. Raymond zou het dan over de politiek hebben in die streek’’, bevestigt Derksen.