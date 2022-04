Realityfans opgelet! HBO Max komt met Nederlandse versie van FBoy Island

FBoy Island NEderland is de eerste Nederlandse Max Original-productie en zal worden gepresenteerd door Lisa Loeb. Het programma is bedacht door Elan Gale, die bekend is van The Bachelor-franchise.



In de datingshow, die in Amerika al een succes was, navigeren de vrouwen samen door de datingpool in de hoop de ware liefde te vinden. Naarmate de serie voorzien van een flinke dosis humor vordert, wordt alles onthuld: wie is een Nice Guy, wie is een FBoy en voor wie kiezen de vrouwen uiteindelijk? FBoy Island is volgens de zender een programma met een knipoog naar het dating genre en een sociaal experiment dat levensvragen stelt als: kunnen FBoys echt veranderen? En eindigen Nice Guys altijd als laatste?