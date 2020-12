‘Reacties op coming-out Elliot Page laten zien dat Hollywood verandert’

Podcast Friends, The X-Files, Fresh Prince of 90210? De favoriete series van de 90's verzameld

27 november Is het Friends, is het The Fresh Prince of Bel-Air, is het de bekendste postcode van Amerika of is toch The X-Files de favoriete jaren 90-serie van de luisteraars van de podcast Bingewatchers? Vorige week riepen makers Kevin Goes en Charlene Heezen de luisteraar op om een keuze te maken en dat resulteerde in een enorme berg inzendingen.