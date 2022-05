Ray Liotta voltooide voor overlijden nog enkele filmprojecten

De gisteren overleden acteur Ray Liotta rondde voor zijn dood in ieder geval twee filmprojecten af, meldt vakblad Variety . Het gaat om een miniserie die in juli te zien zal zijn bij de streamingsdienst Apple+ en een thriller van regisseur Elizabeth Banks, die volgend jaar zal verschijnen.

In Black Bird is Liotta te zien als een politieagent wiens zoon is veroordeeld tot tien jaar cel voor het dealen van drugs. De op 67-jarige leeftijd overleden acteur speelt in deze reeks met onder anderen Paul Walter Hauser en Taron Eggerton. Die laatste eerde zijn overleden tegenspeler gisteren in een persoonlijk bericht op Instagram. De acteur noemde het werken met Liotta onder meer een ‘diepgaande ervaring’ en hun onderlinge ban ‘op een vreemde manier echt’.

Het andere voltooide project is de thriller Cocaine Bear. De film is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse zwarte beer die in 1985 een plunjezak met cocaïne tot zich nam. Liotta is daarin onder meer te zien met actrice Keri Russell. De film gaat op 24 februari 2023 in première.

Liotta, vooral bekend van de klassieker Goodfellas uit 1990, overleed gisteren in zijn slaap. Hij was op dat moment in de Dominicaanse Republiek waar hij de film Dangerous Waters opnam. Het is onduidelijk of die opnames ook al afgerond waren.

