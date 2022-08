Raven van Dorst: ‘Ik kwam er bij gynaecoloog achter dat ik hermafrodiet was’

Raven van Dorst kwam er pas op latere leeftijd achter dat hen hermafrodiet was. Dat vertelde Van Dorst gisteravond in Zomergasten , waar 662.000 kijkers op afstemden. ,,Ik moest dat eerst even zelf verwerken.”

Van Dorst heeft altijd gedacht dat er ‘iets mis met me was’, zo vertelde hen aan presentator Janine Abbring. Pas halverwege diens twintiger jaren kwam Raven er bij een bezoek aan de gynaecoloog achter ‘hoe het echt zat’, aldus de 37-jarige.

Ietwat in verlegenheid gebracht door Abbring besloot Van Dorst te vertellen hoe dat destijds ging. ,,Nou ja, whatever. Nou, ik was bij de gynaecloog, want mijn ex-vriendin had heel lange nagels”, grinnikte Van Dorst over de reden waarom hen een bezoekje aan de gynaecoloog bracht. ,,Want ik had pijn. Hij zei toen ‘ik wil je graag onderzoeken, want ik heb nog nooit een hermafrodiet in mijn stoel gehad’. He? Wat? Oh, toen vielen er zoveel kwartjes, van o ja, dat is wat ik ben.”

Volgens Van Dorst is er nooit echt duidelijk uitgelegd wat er op jongere leeftijd met hen is gebeurd. ,,Het is zo’n taboe-ding hè, dat hele proces van intersekse of hermafrodiet. Geboren worden in de jaren zeventig, tachtig, negentig. Geopereerd worden. Nooit meer wat over zeggen. Echt zo van: we gaan dit fixen, we kiezen vrouw of man. En daarna gewoon zwijgen, nooit meer over hebben.”

Ook toen van Dorst opmerkte dat hen niet menstrueerde, werd hen gezegd dat ‘er wat met de eierstokken was’. ,,Er is nooit echt duidelijk gezegd van ‘hé, dit is wat er aan de hand is met jou’. En op dat moment bij die gynaecoloog in de stoel, viel het kwartje. Dat kwartje werd me hardhandig voor het gezicht gehouden.”

Meisje

Buiten dat Ravens menstruatie uitbleef, liep hen ook tegen andere dingen aan. ,,Nou ja, waarom ik me gewoon nooit echt een meisje heb gevoeld. Ik heb daar altijd tegen moeten vechten. Ik heb daar heel erg mijn plek in moeten vinden en het paste gewoon nooit, het voelde niet goed.”

Maar een jongen voelde Raven zich óók niet echt. ,,We hadden geen internet. Er was niks. Ik kon er niks over opzoeken. Ik wist niet dat het bestond.” Van Dorst vervolgde: ,,Ik bedoel, elke vorm van authenticiteit is natuurlijk door het christendom helemaal kapot geplet. Ik mocht mezelf niet zijn, omdat alleen maar Adam en Eva zouden bestaan.”

Vorig jaar mei, uitgerekend op Bevrijdingsdag, maakte Van Dorst bekend klaar te zijn met ‘hokjesdenken’. ,,En dat begint met een nieuwe naam. Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de ‘X’ die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies. Raven. (Die/Hen/Kijk maar).”

