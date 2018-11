Ratelband aangepakt op Britse tv: ‘Je jonger voelen is geen aandoening’

Ratelband vloog afgelopen weekend naar Londen om vandaag zijn opwachting te maken in twee populaire ochtendprogramma’s, waaronder de nieuwsshow van Victoria Derbyshire op BBC2. Daar vertelde Emile dat mensen van boven de 55 jaar vanwege hun leeftijd geen hypotheek en geen baan kunnen krijgen. Met die bewering kwam de ondernemer niet weg, aangezien hij direct moest bekennen zelf wel een hypotheek en werk te hebben. Journaliste Derbyshire vroeg vervolgens waarom Emile zijn toestand vergelijkt met die van transgenders, mensen van wie hun gevoelsmatige geslacht afwijkt van hun lichamelijke. Volgens Ratelband past zijn wens bij 2018, omdat we nu allemaal onze ‘vrije wil’ kunnen naleven. Die uitspraak schoot in het verkeerde keelgat bij een andere gast, transvrouw en activist Jane Fae. Ze wees erop dat het geen keuze is om transgender te zijn; het is een erkende aandoening die officieel genderdysforie heet. Emile hield vol dat zijn gevoel wel degelijk vergelijkbaar is. ,,Mijn dokter zegt dat ik een biologische leeftijd van 42 jaar heb’’, reageerde hij. Ook presentatrice Derbyshire vond de vergelijking scheef. ,,Genderdysforie is een erkende aandoening, leeftijdsdysforie niet’’, zei ze.

IJdelheid, geen discriminatie

Dat geluid was ook te horen op Twitter. Hoewel sommige kijkers vonden dat Emile een punt had en hoopten dat zij ook ooit jonger zullen zijn, waren talloze toeschouwers kritisch.



,,Hij moet begrijpen dat hij biologisch gezien 69 jaar is’’, schreef iemand. ,,Dat is geen keuze, hij is gewoon al 69 jaar in leven. Belachelijk om dat te vergelijken met gender!’’ Iemand anders wees erop dat er grotere problemen in de wereld zijn dan het geboortejaar op je paspoort. ,,Dit is ijdelheid, geen discriminatie’’, schreef zij.



Anderen reageerden minder subtiel. ,,De wereld is gek geworden, hij heeft er niet eens een logische verklaring voor’’, twitterde een kijker. ,,Die Nederlander heeft volgens mij te veel wiet gerookt.’’



Ratelband zelf heeft nog niet op het interview gereageerd. Maar hij was in elk geval niet blij met de manier waarop hij bij de andere ochtendshow (Good Morning Britain) werd bevraagd. ,,Ik vroeg: ben ik nou hier om afgezeken te worden, of wil je werkelijk mijn verhaal horen?’’, aldus Emile op Facebook. ,,Toen was het al afgelopen.’’