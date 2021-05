Rappers maken liedjes van haatreacties: ‘We zetten niemand te kakken’

Bijna drie jaar geleden maakte Weening bekend bezig te zijn met het opzetten van zijn eigen productiebedrijf No Fronts. Het nieuws volgde kort op de aankondiging van RTL dat zijn contract niet verlengd werd. Weening baalde als een stekker, maar heeft inmiddels helemaal zijn draai gevonden. Tijd om dus met een ludieke actie op de proppen te komen: #PositiveVipes. De campagne, in samenwerking met het drankenmerk Viper, richt zich op het kweken van positiviteit in tijden van corona. Hoe de partijen dat doen? ,,We gaan leuke liedjes maken van negatieve reacties op sociale media. Vandaag trappen we af met Faberyayo, bekend van de Jeugd van Tegenwoordig”, vertelt Weening enthousiast aan deze site. Morgen is rapper Donnie te gast en vrijdag mag de Haagse band Goldband zijn kunstje laten zien.”

Vette knipoog

De doelstelling is om elke dag acht liedjes in elkaar te flansen. Er moet dus snel gehandeld worden, legt Weening uit. ,,Faberyayo is niet normaal snel. We wilden rappers, maar niet elke rapper kan dat. Met Faberyayo en Donnie komt dat helemaal goed. En Goldband is een ander verhaal, maar ook dat wordt leuk.”



Het is volgens de voormalig presentator absoluut niet de bedoeling om mensen te kakken te zetten. Zo wordt er bijvoorbeeld een tekst gemaakt over een reactie van een dame die onder een AD-bericht haar frustratie uit over het stoppen van Opgelicht?!. ,,We doen dit echt met een dikke vette knipoog. We willen gewoon wat positiefs brengen, alles is tegenwoordig al zo negatief. Zelfs het weer zit niet mee.”