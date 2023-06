Rapper Travis Scott niet aangeklaagd voor doden op Astroworld-festival

Rapper Travis Scott wordt niet aangeklaagd voor de verdrukkingen op Astroworld, het festival dat de rapper in 2021 mede organiseerde in de Amerikaanse stad Houston. Een grote mensenmassa probeerde bij het podium te komen tijdens een optreden van Scott, waarbij tien mensen overleden en bijna 5000 mensen gewond raakten. Donderdag werd besloten dat Scott niet wordt vervolgd.

In de Amerikaanse staat Texas kwam donderdag een jury bij elkaar die daarover tot een oordeel moest komen. Een woordvoerder van de artiest liet een aantal uren daarna weten dat Scott niet wordt vervolgd. ,,Het besluit van vandaag bevestigt wat we al een tijd wisten: dat Travis Scott niet verantwoordelijk is voor de tragedie die zich heeft afgespeeld op Astroworld”, aldus de woordvoerder.

De zegsman benadrukt dat de artiest de show drie keer had stilgelegd om te kijken of het wel goed ging in het publiek. ,,Nu dit hoofdstuk is afgesloten, hopen we dat de overheid zich gaat focussen op wat echt belangrijk is: hartverscheurende drama’s als die op Astroworld voorkomen.”

Een week na het drama bleek dat er vergunningen niet op orde waren, veiligheidspersoneel niet goed was opgeleid en dat het te lang duurde voordat er werd ingegrepen. Enkele nabestaanden troffen een schikking met Scott.

Scott in Rotterdam

Scott is de komende dagen een van de grote trekpleisters van het Rolling Loud-festival, dat vrijdag van start gaat in Rotterdam Ahoy. Hij is met Kendrick Lamar een van de headliners van het festival, dat voorheen bekend stond onder de naam WOO HAH! Lamar is vrijdag te zien en te horen, Scott op zaterdag. Ook Nederlandse artiesten als Ronnie Flex en zijn halfbroer ADF Samski, S10, Lijpe en Cho treden op.