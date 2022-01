Rapper Sor: ‘Die bril heb ik vanwege fel licht, niet omdat ik sterallures heb’

Nikkie de Jager en Enzo Knol genomi­neerd voor Zapp Awards

Nikkie de Jager en Enzo Knol zijn genomineerd voor een Zapp Award in de categorie Favoriete Online Ster. De Jager maakt ook kans in de categorie Favoriete Ster Jeugdprogramma en met haar programma Make-up Cup in de categorie Favoriete Jeugdprogramma, maakte de NPO vandaag bekend. Knol is bij het jonge publiek al jaren populair met zijn YouTube-kanaal.

