Rapper Snelle wil meer dan alleen een hype zijn

Lars Bos, de echte naam van Snelle, groeide op met muziek van artiesten als Acda en de Munnik, de Stones en John Lennon. Toen hij ging puberen, ging hij op zoek naar zijn eigen identiteit. Hij kwam in de hiphop scene terecht, ondanks dat hij totaal geen kennis had van het genre en de bijbehorende cultuur. Snelle kwam er al snel achter dat hij zijn creativiteit kwijt kon in het schrijven van rapteksten. ,,Ik kon mijzelf onderscheiden door te gaan rappen. Ik denk dat ik dat toen heel chill vond”, vertelt hij voor de camera.



Hoewel Snelle geen onbekende was in de rapwereld - hij was in 2018 te bijvoorbeeld al te horen in de het muziekprogramma 101Barz -, brak hij pas echt door bij het grote publiek met zijn hit Scars. De boekingen vlogen om zijn oren en binnen een mum van tijd werd zijn hit zelfs platina (12 miljoen streams, red.). Nu reist hij de wereld over om op populaire vakantiebestemmingen voor de jeugd op te treden, is hij op televisie te zien en staat hij op dé festivals in Nederland.



Zeker, zijn succes is een droom die is uitgekomen. Maar al die tripjes, optredens en interviews vergen ook veel energie. ,,Ik heb geen tijd om echt heel erg na te denken”, doet de rapper uit de doeken. Dat hij soms wat minder lekker in zijn vel zit, heeft ook met de faam te maken. ,,Dat vind ik soms lastig om mee om te gaan”, geeft hij toe, terwijl hij een situatie schetst waarin hij ongevraagd werd gefilmd. ,,Ik weet ook heel goed dat het erbij hoort als artiest, maar ik heb moeite om dat te accepteren.”