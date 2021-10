Rapper Murda ‘naar omstandigheden oké’ na eis van Turks OM

De 37-jarige rapper werd afgelopen week opgepakt toen hij van Kopenhagen naar Istanbul was gevlogen omdat er een onderzoek was gestart naar zijn songteksten. Hij zat een nacht in de cel. Volgens het OM in Turkije moedigen de songteksten het gebruik van drugs aan en daarom is een celstraf van vijf tot tien jaar tegen hem geëist, zo werd donderdag bekend.