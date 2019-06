‘Rapper Lil’ Kleine voor het eerst vader geworden’

Wanneer het kindje van de twee is geboren is nog niet duidelijk. Ook is de naam van hun eerste telg en het geslacht van de kleine spruit nog niet bekendgemaakt. Naar verluidt zou het om een jongetje gaan. Dat werd door diverse media opgemaakt naar aanleiding van een filmpje dat op Instagram verscheen, maar daarna weer werd verwijderd. In de video zou te zien zijn hoe Lil’ Kleine en Jaimie een echo lieten zien aan hun vrienden tijdens een diner. Ook verscheen de tekst ‘It’s a boy’ in beeld.



Jorik Scholten, de echte naam van de rapper, en zijn verloofde Jaimie hebben op sociale media nog niks bevestigd over de komst van hun kindje. Het laatste bericht van de brunette is een week geleden gedeeld op Instagram. Jorik plaatste vanavond nog een foto, maar repte met geen woord over de geboorte van zijn zoon.



Eind vorig jaar maakten Lil’ Kleine en Jaimie Vaes bekend dat er een baby op komst was. . Lil’ Kleine en Jaimie zijn sinds 2017 samen. Het stel was van plan deze zomer te trouwen, maar de bruiloft werd vanwege de zwangerschap uitgesteld.