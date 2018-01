Rapper Kempi uit rechtszaal verwijderd 'om af te koelen'

Kempi noemde de officier van justitie en de rechter duivels en hij was 'helemaal klaar met deze shit'. Eerder tijdens de zitting stormde de man al de zaal uit omdat hij 'genoeg had van jullie regime'. Zijn advocaat Justus Faber haalde hem een paar minuten later weer naar binnen. Maar tijdens de strafeis van de officier onderbrak hij haar toen ze het had over zijn vastgestelde stoornissen. ,,Geef me straf, ik heb er genoeg van.'' De rechter wilde hem het zwijgen opleggen maar kreeg te horen: ,,Nee, jij moet naar mij luisteren, jullie zijn de duivel.'' De rechter liet hem ter plekke oppakken en afvoeren naar de cel.



De al vaker veroordeelde artiest moest voor de rechter verschijnen omdat hij september vorig jaar zijn ex-vriendin zou hebben willen wurgen. De politie haalde hem uit huis en vond op straat een pistool, dat de ex naar buiten had gegooid. Volgens de ex had hij haar daarmee bedreigd. Toen hij de politie hoorde aankloppen, duwde hij het in haar handen. Maar Kempi zelf zegt dat zij het pistool trok, hij het afpakte en toen ze kalmer was, het weer teruggaf.