Rapper Donnie met gastartiesten naar AFAS Live

Popster Dua Lipa vermaakt zich in Nederland: ‘Voelt als thuis’

25 oktober De Britse popsensatie Dua Lipa is op dit moment in Nederland voor kraamvisite. Haar nichtje, die werkzaam is bij Ahold/Delhaize, is onlangs bevallen en dus brengt de 26-jarige zangeres enkele dagen door in Amsterdam. Daar vermaakt ze zich opperbest en schrijft: ‘Een plek die ik thuis noem.’