Rapper Boef verbreekt Nederlands Spotify-record

Rapper Boef heeft met zijn nieuwe single Sofiane een record op Spotify gevestigd. Vrijdag, de dag van de release, werd het nummer in 24 uur meer dan 680.000 gestreamd. Boef verbreekt daarmee het record van Ronnie Flex en Famke Louise, die eerder dit jaar met hun nummer Fan in 24 uur meer dan 650.000 streams haalden.

Boef heeft met Sofiane nóg een record in handen. De bijbehorende video had vrijdag meer dan 1,2 miljoen views en 112.000 likes op YouTube en is daarmee de best bekeken en hoogst gewaardeerde video in 24 uur.

Sofiane Boussaadia, zoals Boef in het dagelijks leven heet, vertelt in het lied een deel van zijn levensverhaal. Het scoren van een nummer 1-hit was niet het doel van de rapper.

