Rapper Boef: ‘Ik ben nu een voorbeeld voor de jeugd’

Hij heeft net een balletje hoog gehouden. Sofiane Boussaadia (27), beter bekend als rapper Boef, staat in de achtertuin van zijn luxueuze villa in Almere. De artiest, gestoken in hippe jeans, Gucci-jasje en dito sneakers, wijst op de enorme vijver in het midden. ,,Dat wordt een zwembad, met een terras. Ligbedjes. Daarachter een welness- en fitnessruimte en rechts een Cruyff Court. Daar zijn ze vorige week voor langs geweest. Wist je dat al die maten van dat veldje terug te voeren zijn naar 14, het rugnummer van Cruijff?”





Sofiane Boussaadia kocht de villa op ruim 4500 vierkante meter grond een jaar geleden, maar woont er – na een periode van verbouwen – pas twee maanden. ,,Met twee vrienden. Ik hou niet van alleen zijn. Ik zie hier het grotere plaatje voor me. Met een vrouw, met kinderen, een gezin.”



Dat, een eigen gezin, moet het grote geluk voor hem zijn, stelt Sofiane Boussaadia nu en in de documentaire Gewoon Boef die vanaf morgen op Videoland staat. Acht maanden lang volgde Olivier Garcia de artiest, een van de populairste rappers van Nederland. Boef scoorde hits als Habiba, Antwoord en Sofiane, verzamelde verschillende gouden en platina platen en behoorde in 2017 tot de meest gestreamde artiesten wereldwijd. Maar Boef is ook degene die (bij elkaar) twee jaar van zijn leven in de gevangenis doorbracht en diverse malen in opspraak kwam door incidenten. Hij is er in de docu openhartig over. ,,Lange tijd gaf ik bijna geen interviews. Als je bekend wordt, waarom zou je dan meteen je hele levensverhaal delen? Ik was er ook niet klaar voor. Nu wel. Ik ben ouder, heb me ontwikkeld. Iedereen kent Boef, maar niemand kent de mens daarachter. Ik wil laten zien waar ik vandaan kom.”



Het antwoord op die vraag ligt in Parijs. Zijn ouders, allebei van Algerijnse komaf, woonden in een van de banlieues, de achterstandswijken van Parijs. Zijn moeder was aan de drank, zijn vader zat in de gevangenis. Op zijn 4de werd hij uit huis geplaatst en bij een pleeggezin in Nederland ondergebracht. ,,Eerst in Hellevoetsluis, later in Eindhoven en Alkmaar. Het was een heftige tijd, sowieso, maar ook qua verhuizingen. Een paar maanden Schotland. Een halfjaar Tsjechië, Polen en op m’n 10de ging ik met mijn pleegmoeder naar Amerika. Vlak bij Houston in Texas. Ze was een avonturier, wilde wat anders. We hebben daar twee jaar gewoond. Daar is ook mijn liefde voor het rappen ontstaan. Ze gaf me een cd van Eminem. 8 Mile, van die film, ken je die nog? Ik vond het zo vet. Die rauwheid. Hoe Eminem zich blootgaf in zijn teksten. Vanaf dat moment wilde ik rapper worden.”